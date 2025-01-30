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        Bursa'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

        Bursa'da polis ekiplerince 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 16:47 Güncelleme: 30.01.2025 - 16:47
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        Bursa'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
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        Bursa'da polis ekiplerince 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde yabancı uyruklu kişilerin çalıştırıldığı bilgisi üzerine inceleme başlattı.

        İş yerine gelen ekipler, burada 29 yabancı uyruklunun çalıştığını tespit etti. Yapılan incelemelerde 2'si çocuk 10 düzensiz göçmenin yasal kalış haklarının olmadığı belirlendi.

        Bu kişilere kalacak yer temin ederek çalıştırdığı tespit edilen İ.M.D. ise ekiplerce gözaltına alındı.

        Yakalanan göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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