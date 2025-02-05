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        Bursa'da barakada çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 12:01 Güncelleme: 05.02.2025 - 12:05
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        Bursa'da barakada çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kale mevkisinde kullanılmayan bir barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını ormana sıçramadan söndürdü.

        Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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