Uludağ'da kar kalınlığı yaklaşık 1 metre ölçüldü
Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı yaklaşık 1 metreyi buldu.
Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı yaklaşık 1 metreyi buldu.
Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "Oteller Bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 98 santimetre ölçüldü.
Uludağ'da 5 Şubat sabahı itibarıyla başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında olmak üzere en düşük 9, en yüksek 5 derece ölçüldüğü Uludağ'da, yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.