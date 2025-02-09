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        TİGEM'in 3 işletmesinde 435 tayın doğması bekleniyor

        SERGEN SEZGİN - Bursa, Eskişehir ve Malatya'da safkan Arap atı yetiştiriciliğinin ve ıslahının yapıldığı, gen kaynağının korunduğu Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı işletmelerde bu yılın sonuna kadar şampiyon adayı 435 tayın dünyaya gelmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 11:09 Güncelleme: 09.02.2025 - 11:09
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        TİGEM'in 3 işletmesinde 435 tayın doğması bekleniyor
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        SERGEN SEZGİN - Bursa, Eskişehir ve Malatya'da safkan Arap atı yetiştiriciliğinin ve ıslahının yapıldığı, gen kaynağının korunduğu Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı işletmelerde bu yılın sonuna kadar şampiyon adayı 435 tayın dünyaya gelmesi bekleniyor.

        Ocakta başlayan doğum sezonunda şimdiye kadar Bursa'daki Karacabey Tarım İşletmesinde 35, Eskişehir'deki Anadolu Tarım İşletmesinde 31 ve Malatya'daki Sultansuyu Tarım İşletmesinde 34 tay dünyaya geldi.

        Doğan taylar arasında Altıncıhis, Anka, Araslı, Ateştopu, Ayabakan, Baba Mevlüt, Berksoy, Enderefe, Kafkasşahı, Koç Mehmet, Kurtçabey, Kurtel, Madrabaz, Oğuzboylu, Onurkaan, Özduran, Özgünhan, Özhaber, Semend, Serdümen, Serhanbeyim, Sonalp, Tamerinoğlu, Taykut, Turbo, Yakupbey, Yaşarcık, Yeşil Yol ve Yılmabaşar gibi geçmişteki şampiyon aygırların yavruları bulunuyor.

        Karacabey, Anadolu ve Sultansuyu tarım işletmelerinde haziran ayına kadar devam edecek doğumlarda toplam 435 tayın dünyaya gelmesi öngörülüyor.

        Şampiyon adayı taylar, 2026 ve 2027 yıllarında açık artırma usulüyle satışa sunulacak ve 2028 yılı itibarıyla da yarış pistlerinde yerlerini alacak.

        - "Her doğan taya şampiyon gözüyle bakıyoruz"

        Karacabey Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Ali Yağlıcı, AA muhabirine, tay doğumlarının bu sene sağlıklı bir şekilde başladığını söyledi.

        İşletmelerinde geçen sene 155 tayın dünyaya geldiğini ve bu sene hedeflerinin daha yüksek olduğunu belirten Yağlıcı, şöyle devam etti:

        "Bu sene 160 baş tayın dünyaya gelmesini bekliyoruz. 6 ay boyunca taylar anneleri tarafından bakılacak. 20 günlük süreçte sadece anne sütüyle besleniyorlar. Sonrasında özel besinlerle biz destek vermeye başlıyoruz. 6 aydan sonra dişi ve erkekler annelerinden ayrılıyor. Doğan taylarımız şampiyon adayı. Hepsinin annesi ya da babası şampiyon olmuş taylar. Soylarında mutlaka bir şampiyonluk geni var. Bu geni yavrularına aktarmaları için en uygun şekilde program uyguluyoruz. Her doğan taya da şampiyon gözüyle bakıyoruz."

        - "İşletmemizin yetiştirdiği başarılı atlarımız var"

        Eskişehir'in Mahmudiye ilçesindeki Anadolu Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Yılmaz ise işletmelerinde doğum sezonunun hızlı başladığını dile getirdi.

        Şu ana kadar toplam 31 tayın dünyaya geldiğini ve bu sayının artarak devam ettiğini anlatan Yılmaz, geçen yıl toplamda 121 tayın dünyaya geldiğini ifade etti.

        Yılmaz, yavru kaybı yaşamadan, Arap atı camiasına kaliteli safkanlar kazandırmayı hedeflediklerinin altını çizerek, "İşletmemizde önemli şampiyon atlarımızın taylarının da dünyaya gelmesini bekliyoruz. Atlarımız açık arttırmayla camiaya sunuluyor. Ardından iki yaşından sonra özel antrenmanlarla yarışlara hazırlanıyorlar. İşletmemizin yetiştirdiği ve yarışlarda başarı kazanan atlarımız var. Atlarımızın bakımlarında tüm işletmemiz 24 saat boyunca hassasiyetle görevini yerine getiriyor." dedi.

        Anadolu Tarım İşletmesi Atçılık Şube Şefi Gürcan Çağdaş Dik de tayların doğum öncesi ve sonrasında tüm sürecini hassasiyetle takip ettiklerini söyledi.

        Yeni doğan tayların ilk olarak gerekli vitaminlerini ve uygulamalarını takip ettiklerini anlatan Dik, şöyle konuştu:

        "İlk olarak doğumdan sonraki 2 saat kolostrum (doğumdan sonra salgılanan anne sütü) alması önemli. Sonrasında kandan bağışıklık sistemini takip edip, gerekirse takviyeleri yapıyoruz. İlerleyen süreçlerde günlük olarak tüm testleri, bakımları ve kontrolleri yapılıyor. Doğan her tay bizim gözümüzde şampiyon. Burada seyisinden işletme müdürüne kadar herkesin emeği var. Her tay özenle bakılıyor. Onlara şampiyon olacak ya da olmayacak gözüyle bakmıyoruz. Her doğan tay bir şampiyon olacak gibi bakımlarını devam ettiriyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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