Bursa'da bir iş yeri kurşunlandı

Kurşunlardan 3'ü kahvehaneye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi Akçaköy Caddesi'ndeki bir kahvehaneye, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 zanlı ateş ettikten sonra koşarak uzaklaştı.

Bursa'da bir kahvehaneye ateş ekip kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

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