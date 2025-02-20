Uludağ'da kar kalınlığı 118 santimetre ölçüldü

Bölgede cuma ve cumartesi günü de kar yağışının devam etmesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 8, en yüksek sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü Uludağ'da, bugün öğle saatlerinde kar yağışı bekleniyor.

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