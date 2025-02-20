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        Uludağ'da kar kalınlığı 118 santimetre ölçüldü

        Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 118 santimetreyi buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 10:48 Güncelleme: 20.02.2025 - 10:48
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        Uludağ'da kar kalınlığı 118 santimetre ölçüldü
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        Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 118 santimetreyi buldu.

        Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "Oteller Bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 118 santimetre ölçüldü.

        Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 8, en yüksek sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü Uludağ'da, bugün öğle saatlerinde kar yağışı bekleniyor.

        Bölgede cuma ve cumartesi günü de kar yağışının devam etmesi tahmin ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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