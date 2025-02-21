Bursa'da kar nedeniyle kapanan 143 mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı

Ana arterlerdeki çalışmalarını da sürdüren ekipler, Mudanya kara yolunda trafiğin sorunsuz akışını sağlarken, tüm alt ve üst geçitlerde, hastane girişi ve çevre bölgelerinde, meydanlarda tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde 35 kar küreme, 21 kürekli tuzlama ekibi, 65 iş makinesi ve 38 araçla görev yapan ekipler, 460 personelle kar nedeniyle kapanan yollara müdahale etti.

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