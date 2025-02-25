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        Vakıflar Genel Müdürlüğü Ramazan'da Bursa ve çevre illerde iftar sofraları kuracak

        Vakıflar Genel Müdürlüğünce Bursa ve çevre illerde iftar sofraları kurulacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 12:06 Güncelleme: 25.02.2025 - 12:06
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        Vakıflar Genel Müdürlüğü Ramazan'da Bursa ve çevre illerde iftar sofraları kuracak
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        Vakıflar Genel Müdürlüğünce Bursa ve çevre illerde iftar sofraları kurulacağı bildirildi.

        Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma geleneği bu yıl da kurulacak iftar sofralarıyla devam edecek.

        "Sofralarımıza bereket, gönüllerimize merhamet" mottosuyla yapılacak etkinliklerde Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğünce, Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya'da belirlenen mekan ve alanlarda vatandaşlara sıcak yemek sunulacak.

        Bu kapsamda Bursa'da Emir Sultan Hamamı, Emir Buhari Kültür Merkezi, Barış Manço Kültür Merkezi, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servisi yanındaki yemek salonunda, Yalova'da Abdülhamid Han Camisi Toplantı Salonu'nda, Bilecik'te Öğretmenevi Düğün Salonu'nda, Sakarya'da ise Aziz Duran Kentpark'ı içinde yer alan Belpaş Sosyal Tesisleri'nde ve Serdivan Fatih Camisi yanında iftar sofraları kurulacak.

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