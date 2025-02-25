Kazada engelli kaldı masa tenisine başladı ilk madalyasını aldı

FATİH ÇAPKIN - Geçirdiği trafik kazasının ardından yaşamını tekerlekli sandalyeyle sürdüren Orhan Koca, yöneldiği masa tenisi sporunda ilk madalyasını kazandı.

Bursa'da yaşayan 29 yaşındaki Orhan Koca'nın 13 yıl önce geçirdiği trafik kazasında omuriliğinin zedelendiği tespit edildi.

Kazanın ardından uzun süre tedavi gören Koca, tekerlekli sandalyeyle yaşamaya başladı.

Süreçte engellilerle iletişim kurarak onlara yardımcı olmak isteyen Koca, önce Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nde Başkan Yardımcısı ardından da Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı oldu.

Hayatına sporla devam etmek isteyen ve masa tenisi oynamaya karar veren Koca, bu alanda kendini geliştirerek Osmangazi Belediyespor Paralimpik Masa Tenisi Takımı'na girdi.

Raketi bandajla eline bağlatarak takım arkadaşlarıyla antrenman yapan Koca, Ankara'da 3-5 Şubat'ta düzenlenen Türkiye Paralimpik Masa Tenisi Turnuvası'nda bireysel kategori Klas 2'de 3'üncülük elde ederek ilk madalyasını aldı.

Milli takımda forma giymeyi hedefiyle çalışan Koca, azmiyle çevresindekilere de örnek oluyor.

- "Sempatim vardı"

Orhan Koca, AA muhabirine, kazanın ardından kendisini hiç bilmediği bir hayatın içinde bulduğunu anlattı.

Masa tenisinin kendisine çok iyi geldiğini dile getiren Koca, "Engelli olmadan önce masa tenisine sempatim vardı ama profesyonel oynamamıştım. Amatörce arkadaşlar arasında, idare eden bir masada, aktivite olarak yapıyorduk." dedi.

Masa tenisine sempatisini ilerletmek istediğini dile getiren Koca, şöyle devam etti:

"Bunu ilk etapta Osmangazi Kent Konseyi başkanımızla paylaştım. O da bu konuda bize destek verebileceğini söyledi, yönlendirdi. Sonrasında Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan ile tanıştım. Zorluklara teslim olmak yerine aşmayı tercih ettim, mücadele ettim. İlk etapta fiziksel olarak kendimi geliştirmeyi çok hedefledim. Sürekli spor yaptım, egzersiz yaptım. Fiziksel olarak güçlendiğimde mental olarak da güçlenmeye başladım."

Osmangazi Belediyespor Kulübünün destekleriyle paralimpik masa tenisini ileriye taşıyacaklarını vurgulayan Koca, "Artık Bursa'da bu branş var. Buradan engelli arkadaşlarıma sesleniyorum. Bizlere katılsınlar, birlikte çalışalım, neler yapabileceğimizi keşfedelim." diye konuştu.

Hedeflerini belirlediğini anlatan şöyle devam etti:

"Hedefim milli takıma girebilmek, bunun hiç kolay olmadığını biliyorum. Takım arkadaşlarımızla çok fazla çalışacağız, istikrarlı ve disiplinli antrenman yapacağız. İkinci hedefim de kendimle alakalı değil, engelli bireylerin sporla kaynaşmasını çok fazla istiyorum. Hem bir birey olarak aynı zamanda Osmangazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı olarak ne kadar çok engelliye ulaşabilirsek o kadar güçlü ve sürdürülebilir olacağını düşünüyorum. Bir şeylere dokunabilmek bence çok önemli."

Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz da Orhan Koca'nın katıldığı turnuvada madalya kazanmasının kendilerini mutlu ettiğini anlatarak, "Engelli arkadaşlarımızı topluma nasıl kazandırabiliriz? Onları evlerden nasıl çıkartabilir, sosyal yaşamlara kavuşturabiliriz? Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bunun en güzel örneğini de masa tenisinde yaşadık. Orhan Koca güzel bir başarıyla döndü ve bizleri çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan da engellileri desteklemek için projeler geliştirdiklerini dile getirdi.