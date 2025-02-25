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        Balıkçı Adem Yılmaz, dostu "Yaren" leyleğin yolunu gözlüyor

        SERGEN SEZGİN - Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nde balıkçı Adem Yılmaz, dostu "Yaren" leyleğin, 14'üncü yılda da göç edip kayığına konmasını heyecanla bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 11:14 Güncelleme: 25.02.2025 - 11:14
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        Balıkçı Adem Yılmaz, dostu "Yaren" leyleğin yolunu gözlüyor
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        SERGEN SEZGİN - Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nde balıkçı Adem Yılmaz, dostu "Yaren" leyleğin, 14'üncü yılda da göç edip kayığına konmasını heyecanla bekliyor.

        Balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu "dostluk hikayesi" ile tanınan Yaren, 13 yıldır göç mevsiminde kilometrelerce mesafe katedip Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'taki yuvasına yerleşiyor.

        Adem Yılmaz, 13 yıldır şubat sonunda ya da mart başında gelen Yaren'in tekrardan göl manzaralı yuvasına yerleşmesini ve kayığına konmasını dört gözle bekliyor.

        Yılmaz, AA muhabirine, bahar mevsimin yaklaşmasıyla gün saymaya başladıklarını söyledi.

        Çok heyecanlı olduğunu ve sürekli gökyüzüne baktığını anlatan Yılmaz, yakın zamanda Yaren'in gelmesini beklediğini dile getirdi.

        Yılmaz, hem sevinçli hem de hüzünlü olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "Yaren'in 14. yılda da geleceği içimden geçiyor. Gelecek ve Adem amcasına kavuşacak. Şubat ayının sonu ve mart başları gibi geliyor. Bazen gecikme de yaşanabiliyor. Benim içimden erken gelmesi geçiyor. Uzun yoldan geldikleri için dinlene dinlene geliyor. Gelsin, geç olsa da razıyım. Mahalle halkı da benim heyecanımı yaşıyor. Bütün mahalle bana Yaren'in ne zaman geleceğini soruyor. Onlar da seviyor ve sahipleniyor. Mahallemizin bir sembolü oldu. Diğer leyleklere de haksızlık olmasın bizim leyleklerimiz ama Yaren'in yeri ayrı. Geçen yaz film çekimleri oldu. Galasına gittik. Çok ilgi gördük. Filmini çok güzel yapmışlar. Hem çocuklara hem de ailelere hitaben bir çalışma yapmışlar. Çok beğendim."

        - "Nefesimizi tuttuk, gelişini bekliyoruz"

        Yaren leylek ve Adem Yılmaz'ın simgeleşen fotoğrafını çeken, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş de heyecanlı bir bekleyişin başladığını söyledi.

        İlk öncü leyleklerin görüldüğü zaman dilimine girdiklerini aktaran Tüydeş, "Adem amca hazırlıklara günler öncesinden başladı. Ağların temizliğini, kayığının bakımlarını yaptı. Bu esnada kendisi de küçük bir operasyon geçirdi. Kendisi de artık tüm bakımlarını tamamladı. 'Yaren'i beklemeye hazırım.' gibi söylemde bulunmuştu. Hepimiz çok gülmüştük tabii buna." dedi.

        Tüydeş, Yaren leyleğin artık dünyaca bilinen bir hikayenin baş kahramanı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Adem amca bu hikayenin diğer kahramanı. Onlarınki bir dostluk hikayesi. İnsan doğa ilişkisi açısından ailelere, doğa severlere ve çocuklara hitap ediyor ve çok ilgisini çekiyor. Bu hikayenin Yunanistan'da gölge oyunu oynatıldı. Almanya, Avusturya'dan sonra Türkiye'de de ders kitaplarına girdi. Belgeselini çekmiştik. Prag'da en iyi belgesel ödülü almıştı. Daha sonra sinema filmi çekildi. Bunların yanında şarkısı bile yapıldı."

        Her yıl binlerce kişinin internet üzerinden canlı yayınla Yaren leyleğin yuvasını izlediğini belirten Tüydeş, "Çok sayıda kişi verici takılı olan leylekleri uygulama üzerinden takip ederek onların zorlu hava koşullarda dahi ne şartlarda göç ettiklerini, ne kadar mesafeler katettiklerini öğrenmiş oluyorlar. Güzel bir sembol ve simge oldu. Türkiye'nin dördüncü cemresidir Yaren. Türkiye'de olduğu kadar birçok Avrupa ülkesinde de Yaren'i çok seven insanlar var. Bütün şehir nefesimizi tuttuk, gelişini bekliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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