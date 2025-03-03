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        Otizmli gençler Uludağ'da kamp yaptı

        Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bursa Otizm Derneği işbirliğiyle otizmli gençler için Uludağ'da kış kampı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 10:30 Güncelleme: 03.03.2025 - 10:41
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        Otizmli gençler Uludağ'da kamp yaptı
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        Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bursa Otizm Derneği işbirliğiyle otizmli gençler için Uludağ'da kış kampı düzenledi.

        Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Uludağ tesislerindeki kampa 25 otizmli genç ve anneleri katıldı.

        Kamp süresince gönüllü kayak eğitmenleri, otizmli gençlere kayak eğitimi verdi. Kar topu da oynayan gençler ateş başında sohbet etti.

        Bursa Otizm Derneği Başkanı Emel Kanberoğlu, AA muhabirine, 25 otizmli gencin aileleriyle kar ve kayak keyfini yaşadığını söyledi.

        Kanberoğlu, ilk kez kayak deneyimi yaşayan ve kayak dersleri alan otizmli gençlere sağlanan imkanlar için Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy'a teşekkür etti.

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