Bursa Valisi Ayyıldız'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi mesajı

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayyıldız, mesajında Çanakkale Deniz Zaferi'nin, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir azim ve kararlılıkla, yüreklerde yanan özgürlük ve bağımsızlık ateşinin vatan sevgisi ve imanla harmanlanarak yazıldığı bir kahramanlık destanı olduğunu ifade etti.

Vali Ayyıldız, 110 yıl önce İtilaf Kuvvetleri'ne karşı Çanakkale ruhuyla kenetlenen ecdadın, istiklalini ve istikbalini korumak isteyen bir milletin karşısında hiçbir gücün duramayacağını bütün dünyaya gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çanakkale'de şehit düşenler ve gazi olanların taşıdığı 'Çanakkale ruhu', düşmanın en güçlü donanmalarına karşı bile galip gelmeyi başarmıştır. Bu ruh, Allah uğruna, mukaddes değerlerimiz, vatanımız ve bayrağımız için gözünü kırpmadan canını feda etme kararlılığıdır. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' sözlerinde anlamını bulan bu ruh, gerçek gücün maddede değil, inançta yattığını tüm dünyaya kanıtlamıştır. Vatanımızın bekası ve milletimizin birliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizden aldığımız ilham ve kuvvetle, bizlere emanet edilen bu mübarek toprakları her daim muasır medeniyetler seviyesinin üstüne yükseltme gayreti içinde olacağız. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünü kutluyor; Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan bütün kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."