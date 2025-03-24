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        Bursa'da 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali 7 Nisan'da başlayacak

        Devlet Tiyatrolarının (DT) 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali 7-16 Nisan tarihleri arasında Bursa'da sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 14:41 Güncelleme: 24.03.2025 - 14:49
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        Bursa'da 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali 7 Nisan'da başlayacak
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        Devlet Tiyatrolarının (DT) 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali 7-16 Nisan tarihleri arasında Bursa'da sanatseverlerle buluşacak.

        Devlet Tiyatrolarının 11 bölgeden 28 oyunla ev sahipliği yaptığı festivalde, 10 gün boyunca 12 sahnede, 35 oyun ve toplamda 78 temsil sahnelenecek.

        Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Bulgaristan ve Romanya'dan gelen 7 oyunla Balkan coğrafyasının kültürel derinliği ve sahne sanatlarındaki çeşitliliği tiyatroseverlere aktarılacak. Etkinlikte ayrıca çocuk oyunları ve atölyeler de düzenlenecek.

        Kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, festivale 12'nci kez ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

        Festivalin amacının, tiyatronun birleştirici gücünü kullanarak Balkanlar ve Bursa arasındaki kültürel köprüleri güçlendirmek ve aynı zamanda izleyicileri Balkan ülkelerinin sahne sanatlarıyla buluşturmak olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Şehrimiz hem ticari hem de sosyal açıdan Balkan ülkeleriyle köklü bağlara sahip. Bu festival, Bursa'nın uluslararası tiyatro sahnesindeki yerini pekiştirecek ve kültürel etkileşimi daha da derinleştirecektir. Sahnelenecek oyunlar Bursa'nın her köşesinde sanatsal çeşitliliği yansıtacak ve şehri kültürle buluşturacaktır."

        Yılmaz, tiyatroyu şehre yayma politikalarını bu yıl da sürdüreceklerini ve gelecek sezonda festivali sadece şehir merkezinde değil çevre ilçelere de taşıyarak daha büyük kitlelere ulaşmayı planladıklarını aktardı.

        Her yaştan tiyatroseverin festivali deneyimleyebilmesi için çocuk tiyatro oyunlarına ve atölye çalışmalarına yer verdiklerini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Doğal bir merak duygusuyla dünyayı anlamaya ve yorumlamaya çalışan çocukların derin, dolaysız ve nesnel sorularına yanıt bulmalarını destekleyen, düşünme becerilerini tiyatro yoluyla zenginleştirmeyi amaçlayan ve aynı zamanda yaratıcılıklarını geliştirip sorun çözme yetilerini de perçinleyen 'Filozof Çocuklar Projesi' kapsamında 6 oyunumuz çocuklarımızla buluşmaya hazırlanıyor. Beden ritmi, kukla oynatma, iş yaşamında storytelling, Hacivat Karagöz gölge oyunu tasvir yapım ve oynatımı, Hadi Birlikte Susalım Pandomim gibi zengin içeriklerle atölye katılımcılarımıza farklı deneyimler sunmayı hedefliyoruz."

        Yılmaz, bu sene ilk kez hayata geçirecekleri "Ortak üretim masası" projesi kapsamında Bulgaristan Drama Kukla Tiyatrosu-Vratsa ile işbirliği yaparak karşılıklı yaratıcı süreçleri ve ortak projeleri hayata geçirmek amacıyla bir araya geleceklerini dile getirerek, Bulgar ve Türk sanatçıların birlikte çalışarak kültürel zenginlikleri paylaşacaklarını anlattı.

        Yılmaz, festival kapsamında tiyatro dünyasına uzun yıllar emek veren isimleri onurlandırmak amacıyla verilen "Emek Ödülü"nün bu yıl Ayşe Emel Mesci'ye takdim edileceğini sözlerine ekledi.

        Festival programına ve tiyatro biletlerine Bursa Devlet Tiyatrosu gişesi ve "https://biletinial.com/tr-tr" adlı internet adresinden ulaşılabilecek.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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