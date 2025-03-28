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        Bursa'da 19 yabancı uyrukluyu izinsiz çalıştıran 2 şüpheli yakalandı

        Bursa'da 19 yabancı uyrukluyu izinsiz çalıştıran 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 01:15 Güncelleme: 28.03.2025 - 01:15
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        Bursa'da 19 yabancı uyrukluyu izinsiz çalıştıran 2 şüpheli yakalandı
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        Bursa'da 19 yabancı uyrukluyu izinsiz çalıştıran 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan, kimliksiz yabancı uyrukluların Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesinde bir işyerinde çalıştırıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

        Yabancı uyruklulara kalacak yer temin ederek iş yerinde çalıştırdığı tespit edilen E.A. ve W.E. gözaltına alındı.

        Operasyonda çalışma izinleri bulunmayan 19 yabancı uyruklu yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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