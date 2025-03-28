Bursa'da 19 yabancı uyrukluyu izinsiz çalıştıran 2 şüpheli yakalandı

Yabancı uyruklulara kalacak yer temin ederek iş yerinde çalıştırdığı tespit edilen E.A. ve W.E. gözaltına alındı.

Bu kapsamda Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan, kimliksiz yabancı uyrukluların Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesinde bir işyerinde çalıştırıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

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