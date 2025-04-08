Bursa'da 6 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrikada çalışan 6 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrikada çalışan 6 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında çalışan 6 işçide, öğle yemeği sonrası mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri başladı.
Özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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