Bursa'da sahipsiz köpeklerin çocuğa saldırması güvenlik kamerasında

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaldırımda yürüyen çocuğun sahipsiz köpeklerin saldırısına uğraması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Orhangazi Belediyesi sınırlarında TOKİ 4. Etap Konutları bölgesinde kaldırımda yürüyen ve ismi henüz öğrenilemeyen 10 yaşlarındaki bir erkek çocuğa, sahipsiz köpekler saldırdı.

Köpeklerin saldırısıyla yere düşen çocuk, hayvanların yanından uzaklaşmasıyla koşarak bölgeden ayrıldı. Herhangi bir yara almadığı belirtilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Köpeklerin çocuğa saldırması çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.