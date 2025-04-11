Bursa'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında, anne ile kızı dumandan etkilendi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında, anne ile kızı dumandan etkilendi.
Yeniceabat Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yoğun dumandan etkilenen Şehriban B. ile kızı, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan anne ile kızı, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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