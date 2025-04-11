Bursa'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan anne ile kızı, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yeniceabat Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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