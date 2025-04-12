Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da Türk Halk Müziği konseri

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü tarafından konser verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 08:35 Güncelleme: 12.04.2025 - 08:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da Türk Halk Müziği konseri
        ABONE OL

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü tarafından konser verildi.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, şef Serhat Doğan yönetti.

        Konserde sahne alan solistler ve koro Türk Halk Müziği'nin sevilen ve unutulmayan eserlerinden oluşan geniş repertuvara yer verdi.

        Konser sonunda şef, solistler ve koro, müzikseverler tarafından alkışlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir fenomenin erkek şiddeti feryadı! KADES'ten yardım istedi!
        Bir fenomenin erkek şiddeti feryadı! KADES'ten yardım istedi!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüştü
        19 yaşındaki gencin öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        19 yaşındaki gencin öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        "Hakem kendini sorgulamalı!"
        "Hakem kendini sorgulamalı!"
        G.Saray Samsun'da hata yapmadı!
        G.Saray Samsun'da hata yapmadı!
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        "Galatasaray'ın net penaltısı verilmedi"
        "Galatasaray'ın net penaltısı verilmedi"
        "Türkiye teknoloji köprüsü olabilir"
        "Türkiye teknoloji köprüsü olabilir"
        İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
        İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
        Minguzzi ailesine tehdide 5 tutuklama
        Minguzzi ailesine tehdide 5 tutuklama
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Trump'tan Rusya'ya çağrı
        Trump'tan Rusya'ya çağrı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        Meslektaşına âşık oldu
        Meslektaşına âşık oldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bursa'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı; kaza anı...
        Bursa'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı; kaza anı...
        Bursa'da "Tanrının Üç Yüzü" tiyatro oyunu sahnelendi
        Bursa'da "Tanrının Üç Yüzü" tiyatro oyunu sahnelendi
        Bursa'da "Lysistrata" tiyatro oyunu sahnelendi
        Bursa'da "Lysistrata" tiyatro oyunu sahnelendi
        Bursa'da "Nereye" tiyatro oyunu sahnelendi
        Bursa'da "Nereye" tiyatro oyunu sahnelendi
        Tartıştığı kişiyi tabancayla bacağından vurdu
        Tartıştığı kişiyi tabancayla bacağından vurdu
        Bursa Uludağ Üniversitesi'nin 50. yılı etkinliklerle kutlandı
        Bursa Uludağ Üniversitesi'nin 50. yılı etkinliklerle kutlandı