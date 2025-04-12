Bursa'da Türk Halk Müziği konseri

Konser sonunda şef, solistler ve koro, müzikseverler tarafından alkışlandı.

Konserde sahne alan solistler ve koro Türk Halk Müziği'nin sevilen ve unutulmayan eserlerinden oluşan geniş repertuvara yer verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü tarafından konser verildi.

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