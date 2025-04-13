Bursa'da "Taj Mahal Muhafızları" tiyatro oyunu sahnelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Taj Mahal Muhafızları" adlı oyun izleyiciyle buluştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde "Taj Mahal Muhafızları" adlı oyun izleyiciyle buluştu.
Rajiv Joseph'in kaleme aldığı, Nazlı Gözde Yolcu'nun çevirisiyle Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunu Kuvvet Yurdakul yönetti.
Konya Devlet Tiyatrosu oyuncuları Özgür Baş ve Uğur Dökmeci'nin sergilediği performans sanatseverlerden tam not aldı.
Gecenin sonunda tiyatroseverleri selamlayan oyuncular, uzun süre alkışlandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.