Bursa'da kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Bursa'da kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bursa'da kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bursa Çevre Yolu'nda Bursa'dan İzmir istikametine giden Yusuf Mayil idaresindeki plakası henüz tespit edilemeyen motosiklet, Aykut A. yönetimindeki 03 AGT 313 plakalı kamyonete Bursa Şehir Hastanesi Kavşağı'nda arkadan çarptı.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mayil'in hayatını kaybettiğini belirledi.
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