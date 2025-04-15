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        Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB Genel Kurulu yapıldı

        Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığının 1'inci Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:47 Güncelleme: 15.04.2025 - 12:37
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        Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB Genel Kurulu yapıldı
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        Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığının 1'inci Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB Genel Kurul Toplantısı, bölgenin idari binasında yapıldı.

        Toplantıda, Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB Ana Sözleşmesi ile Müteşebbis Heyet ile devam edilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Ardından heyette yer alacak 9 asıl, 9 yedek üye seçildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB Başkanı Murat Çağlar, OSB'lerin çarpık sanayileşmeyi engelleyen ve şehirlerin daha çağdaş ve daha yaşanabilir olmasına katkı sağlayan en önemli planlamalardan biri olduğunu aktardı.

        Çağlar, bölgede faaliyette bulunan 112 işletmede yaklaşık 3 bin 500 kişinin istihdam edildiğini ve toplam 500 milyon dolarlık bir üretim yapıldığını bildirdi.

        Yakın dönemde bölgede kurulan deri fabrikalarına değinen Çağlar, şunları kaydetti:

        "Kişi başı üretim değerine ya da kilogram değerine bakıldığında katma değeri çok yüksek bir üretim yapıldığı görülmektedir. Çünkü son dönemlerde bölgede kurulan deri fabrikaları gerek kapasiteleri gerekse dünyada mevcut olan en yüksek teknolojiye dayalı olarak kurulmuş olmaları bölgenin üretim gücünü çok yükseklere taşımıştır. Bölgemiz Türkiye'nin birinci, Avrupa'nın ise üçüncü büyük ham deri işleme kapasitesine ulaşmış bulunmaktadır. Günlük 20 bin büyükbaş deri işleme kapasitesi yani 8 saatlik mesai süresinde her 1,5 bir saniyede bir büyükbaş deri işleme kapasitesiyle bölgemiz Türk deri sanayinin lokomotifi haline gelmiştir."

        Çağlar, bölgenin gelişimine ve güçlenmesine ivme kazandırmak için çeşitli projeler ve yatırımların hayata geçirileceğini bildirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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