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        Bursa'da "Otizm Farkındalık Konseri" düzenlendi

        Bursa'da, Uludağ Sanat Derneği Müzeyyen Senar Türk Sanat Müziği Korosu ile Bursa Otizm Derneği işbirliğiyle "Otizm Farkındalık Konseri" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 02:39 Güncelleme: 19.04.2025 - 02:39
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        Bursa'da "Otizm Farkındalık Konseri" düzenlendi
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        Bursa'da, Uludağ Sanat Derneği Müzeyyen Senar Türk Sanat Müziği Korosu ile Bursa Otizm Derneği işbirliğiyle "Otizm Farkındalık Konseri" düzenlendi.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Hilmi Bozdemir yönetti.

        Gecede sahne alan solistler ve koro, Türk sanat müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi.

        Konserde, "Yeşil Ördek", "Kum Gibi", "Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme" gibi eserlere müzikseverler de zaman zaman eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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