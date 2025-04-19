Bursa'da "Otizm Farkındalık Konseri" düzenlendi
Bursa'da, Uludağ Sanat Derneği Müzeyyen Senar Türk Sanat Müziği Korosu ile Bursa Otizm Derneği işbirliğiyle "Otizm Farkındalık Konseri" düzenlendi.
Bursa'da, Uludağ Sanat Derneği Müzeyyen Senar Türk Sanat Müziği Korosu ile Bursa Otizm Derneği işbirliğiyle "Otizm Farkındalık Konseri" düzenlendi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Hilmi Bozdemir yönetti.
Gecede sahne alan solistler ve koro, Türk sanat müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi.
Konserde, "Yeşil Ördek", "Kum Gibi", "Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme" gibi eserlere müzikseverler de zaman zaman eşlik etti.
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