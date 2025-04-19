Bursa'da "Otizm Farkındalık Konseri" düzenlendi

Konserde, "Yeşil Ördek", "Kum Gibi", "Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme" gibi eserlere müzikseverler de zaman zaman eşlik etti.

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