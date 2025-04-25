Bursa'da ruhsatsız yufka ve lavaş üretimi yapan iş yeri mühürlendi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ruhsatsız olduğu belirlenen yufka ve lavaş üretimi yapan iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ruhsatsız olduğu belirlenen yufka ve lavaş üretimi yapan iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.
Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Soğanlı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde "merdiven altı" gıda üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Adrese giden ekipler, ruhsatı bulunmayan ve hijyenik olmayan şartlarda yufka ve lavaş üretimi yaptığı belirlenen iş yerini mühürledi.
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