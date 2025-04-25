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        Bursa'da ruhsatsız yufka ve lavaş üretimi yapan iş yeri mühürlendi

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ruhsatsız olduğu belirlenen yufka ve lavaş üretimi yapan iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 13:33 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:33
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        Bursa'da ruhsatsız yufka ve lavaş üretimi yapan iş yeri mühürlendi
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ruhsatsız olduğu belirlenen yufka ve lavaş üretimi yapan iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

        Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Soğanlı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde "merdiven altı" gıda üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Adrese giden ekipler, ruhsatı bulunmayan ve hijyenik olmayan şartlarda yufka ve lavaş üretimi yaptığı belirlenen iş yerini mühürledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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