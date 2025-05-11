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        Bursa'da eğlence mekanında hesap nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 15:59 Güncelleme: 11.05.2025 - 15:59
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        Bursa'da eğlence mekanında hesap nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        İddiaya göre, Esentepe Mahallesi'ndeki eğlence mekanına giden Hakan Uyanık (25), Melih Sefa Y. (25) ve Sercan Ö. (26), hesap yüzünden iş yerinde çalışanlarla tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uyanık, Melih Sefa Y. ve Sercan Ö, çalışanlar tarafından darbedildi.

        Sercan Ö'nün ağır yaralandığı kavganın ardından araçlarına giden Hakan Uyanık ve Melih Sefa Y, aldıkları tabancayla geri döndü.

        Çıkan çatışmada Uyanık ve Melih Sefa Y. yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Uyanık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Sercan Ö. ve Melih Sefa Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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