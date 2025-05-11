Bursa'da eğlence mekanında hesap nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Uyanık, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Sercan Ö. ve Melih Sefa Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uyanık, Melih Sefa Y. ve Sercan Ö, çalışanlar tarafından darbedildi.

İddiaya göre, Esentepe Mahallesi'ndeki eğlence mekanına giden Hakan Uyanık (25), Melih Sefa Y. (25) ve Sercan Ö. (26), hesap yüzünden iş yerinde çalışanlarla tartıştı.

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