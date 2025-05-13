Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa Ticaret Borsası, Romanya ve Bulgaristan'da temaslarda bulundu

        Bursa Ticaret Borsası "Gıda UR-GE" Projesi kapsamında Romanya ve Bulgaristan'da düzenlenen B2B programlarına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 13:11 Güncelleme: 13.05.2025 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa Ticaret Borsası, Romanya ve Bulgaristan'da temaslarda bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa Ticaret Borsası "Gıda UR-GE" Projesi kapsamında Romanya ve Bulgaristan'da düzenlenen B2B programlarına katıldı.

        Borsadan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürütülen Gıda Sektöründe Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi kapsamında, 12 firma ve 18 temsilcinin yer aldığı heyet, iki ülkede alıcı firmalarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

        Gıda UR-GE Heyet Başkanı ve Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Silmez, Meclis Başkan Yardımcısı Mustafa Aksu, Romanya Ticaret Baş Müşaviri Hasan Oktay Duygun, Ticaret Müşaviri Mehmet Naci Akdoğan ve Sofya Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Çağatay Başer'in de eşlik ettiği programlarda firma temsilcileri, alıcı firmalarla görüştü.

        Zeytin ve zeytinyağından dondurulmuş gıdaya, sebze meyveden turşu çeşitlerine kadar geniş ürün gamı, iki ülkedeki profesyonel alıcılara tanıtıldı.

        Etkinlikler sayesinde firmalar, Avrupa pazarına açılma yolunda somut adımlar atarak yeni ihracat bağlantıları kurdu.

        Romanya programı kapsamında heyet, Türkiye'nin Romanya Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan'ı makamında ziyaret etti. Ayrıca Romanya Türk İş Adamları Derneği (TIAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Tandoğan ve yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleştirilen toplantıda, iki ülke arasındaki ticaretin karşılıklı olarak geliştirilmesi ve özellikle gıda sektöründe Romanya pazarındaki potansiyel iş birlikleri hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gıda UR-GE Heyet Başkanı Emrah Silmez, Bursa ile Romanya ve Bulgaristan arasındaki ticaret hacminin 1 milyar doların üzerinde olduğunu belirtti.

        Romanya ve Bulgaristan'ın Avrupa Birliği pazarı içinde stratejik geçiş noktalarına sahip iki ülke olduğunu aktaran Silmez, "Bursa Ticaret Borsası olarak sadece ülkemizde değil, yurt dışında da üyelerimize yeni ticaret alanları açmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu doğrultuda firmalarımızın Avrupa pazarında daha görünür ve aktif olması adına bu etkinlikleri çok önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

        Silmez, Gıda UR-GE Projesi'nin sunduğu imkanların firmalar için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Amacımız sadece ürünlerimizi tanıtmak değil, üyelerimizi sürdürülebilir ihracat hedeflerine ulaştıracak kalıcı iş birlikleriyle buluşturmak. Bursa Ticaret Borsası olarak Dubai'de olduğu gibi şimdi de Avrupa pazarında üyelerimize rehberlik ediyoruz. Bu temaslar, firmalarımızın ihracat vizyonunu genişletmesi açısından çok değerli. Önümüzdeki süreçte hem Avrupa’da hem de farklı hedef ülkelerde benzer faaliyetleri artırarak, Bursa'nın gıda ihracatını çok daha güçlü ve kalıcı bir noktaya taşımayı amaçlıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        16 yaşındaki Gülden'i 30 kez bıçaklamış! İşte cani için istenen ceza!
        16 yaşındaki Gülden'i 30 kez bıçaklamış! İşte cani için istenen ceza!
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı! Sınır dışı edilecek!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Kırıkkale'de yakalandı! Sınır dışı edilecek!
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        Ukrayna: Zelenskiy'in İstanbul'a geliş şartı Putin
        Yeni dolandırıcılık yöntemi sahte kargo linki!
        Yeni dolandırıcılık yöntemi sahte kargo linki!
        Sosyal medya için video çekimi canından etti!
        Sosyal medya için video çekimi canından etti!
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Trump kendisine ikram edilen kahveyi içmedi
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Japonya'nın ilk Türk çayı demleme ustası: Yumika Arita
        Doktorun temizlik yapan eşi kafatasını çöpe attı! Ortalık karıştı!
        Doktorun temizlik yapan eşi kafatasını çöpe attı! Ortalık karıştı!
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Ünlü isimlerden İsrail'e kınama
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Açık saçık kıyafet yasağı
        Açık saçık kıyafet yasağı

        Benzer Haberler

        Firari hükümlü, mahkemede 15 yıl hapis cezası yüzüne okunurken bayıldı
        Firari hükümlü, mahkemede 15 yıl hapis cezası yüzüne okunurken bayıldı
        Minibüsüyle kırmızı ışıkta duran araçları geçip, yayalara rağmen yoluna dev...
        Minibüsüyle kırmızı ışıkta duran araçları geçip, yayalara rağmen yoluna dev...
        Bursa Devlet Tiyatrosu "Kahvaltı Dahil" oyununun prömiyerini yapacak
        Bursa Devlet Tiyatrosu "Kahvaltı Dahil" oyununun prömiyerini yapacak
        Mudanya'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        Mudanya'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da doğup büyüdükleri mahallede kooperatif kuran kadınlar kafe işletiy...
        Bursa'da doğup büyüdükleri mahallede kooperatif kuran kadınlar kafe işletiy...
        Yetişkinlere atasözleri ve deyimler sözlüğü okuma önerisi
        Yetişkinlere atasözleri ve deyimler sözlüğü okuma önerisi