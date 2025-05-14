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        Bursa'da kültür sanat

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında, Bursa Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 09:09 Güncelleme: 14.05.2025 - 09:09
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        Bursa'da kültür sanat
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        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında, Bursa Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü konser verdi.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Cemile Kara Polat yönetti.

        Müzikseverlerin ilgi gösterdiği konserde solist ve orkestra Türk Halk Müziği'nin sevilen eserlerinden oluşan repertuvara yer verdi.

        Konser sonunda solist, şef ve orkestra alkışlandı.

        - "Beraber ve Solo Şarkılar" konseri düzenledi

        Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Müziği Korosu bünyesindeki akademik personelin oluşturduğu Uludağ Fasıl Topluluğu "Beraber ve Solo Şarkılar" konseri düzenledi.

        Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Süveyda Çolakoğlu yönetti.

        Konserde Fasıl Müziği'nden seçkin eserlerden oluşan geniş bir repertuvara yer verildi.

        Gecede "Ok Gibi Hublar", "İltimas Etmeye Yare Varınız","Ey dilberi işvebaz", "Söğüdün Yaprağı Narindir" ve "İşte Seni Seven Benim" gibi eserler solistler tarafından seslendirildi.

        Konser sonunda solistler, şef ve orkestra, müzikseverlerce alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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