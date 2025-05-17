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        Bursa'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Filistin'e destek için gerçekleştirilen yürüyüşte İsrail'in saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 22:26 Güncelleme: 17.05.2025 - 22:26
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        Bursa'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Filistin'e destek için gerçekleştirilen yürüyüşte İsrail'in saldırıları protesto edildi.

        Gazze ile Dayanışma Platformunun organize ettiği etkinlikte, Orhangazi Parkı'nda toplanan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

        Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, pankart ve sloganlarla İsrail'i protesto etti.

        Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, yaptığı konuşmada, Gazze'de vahşet ve soykırım saldırılarının 20 aydır devam ettiğini ve bu süre zarfında duyarlı insanların bu zulme sessiz kalmayarak meydanları doldurduğunu belirtti.

        İsrail'in saldırılarının gücünün değil acizliğinin bir göstergesi olduğunu ifade eden Kaya, "Hamas'ın direnişi ve Gazze halkının tüm katliamlara rağmen boyun eğmemesi karşısında İsrail askeri başarısızlığını katliam ve vahşetle kamufle etmeye çalışıyor. İsrail dünyada giderek yalnızlaştı. İnsanlık vicdanında İsrail ve hamileri mahkum ve yenilmesi de kaçınılmaz." dedi.

        Katılımcılar, okunan duaların ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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