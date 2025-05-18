Bursa'da LÖSEV'in "İyilikler Çarşısı" kuruldu

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfının (LÖSEV), kanser tedavisi gören çocuklar ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturduğu "İyilikler Çarşısı" Bursa'da kuruldu.

LÖSEV Bursa Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine çok yönlü bir destek sunma hedefiyle oluşturulan çarşı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuar Alanında açıldı.

Burada lösemi ve kanser hastası çocuklar ile aileleri oyuncak, gıda, zücaciye, tekstil ve diğer pek çok temel ihtiyacını, LÖSEV tarafından sembolik olarak tasarlanan LÖSEV para kuponlarıyla ücretsiz temin etti.

Yalnızca bir alışveriş ortamı değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir buluşma noktası olarak tasarlanan çarşıda, çekilişler ve çeşitli etkinlikler de düzenlendi.

Açıklamada, şu mesaja yer verildi:

"İyilikler Çarşısı büyük bir sosyal sorumluluk ve duyarlılık hareketidir. Sadece LÖSEV'e kayıtlı hastalarımızın alışveriş yapabileceği bu çarşıya, ürün ve hizmetleriyle destek olmak isteyen tüm işletmeler, hem görünürlük kazanacak hem de toplumsal fayda ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunma imkânı elde edecektir. Siz de bu anlamlı projeye destek verin, bir çocuğun hayatına umut olun."