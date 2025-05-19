Bursa'da "MS Çözümsüz Değildir" farkındalık konseri düzenlendi

Konser sonunda koro ve şef müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konserde, Meşk-i Huzur Korosu ve Bursa Yaren Halk Oyunları performans sergiledi. Konserde Türk Sanat Müziği'nden seçme eserler koro tarafından seslendirildi.

Bursa MS Derneği ve Anadolu İncisi Kültür Sanat Derneği tarafından "MS Çözümsüz Değildir" farkındalık konseri düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.