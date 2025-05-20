Bursa'da anaokulu öğrencileri atıcılık tesisini ziyaret etti
Bursa'da anaokulu öğrencileri, atıcılık tesisini ziyaret etti.
Bursa'da anaokulu öğrencileri, atıcılık tesisini ziyaret etti.
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Atıcılar Okçuluk Salonu'na gelen yaklaşık 30 anaokulu öğrencisi atıcılıkla ilgili antrenörlerden bilgi aldı.
Anaokulu öğretmenlerinin de yer aldığı ziyarette minik öğrenciler ok atma deneyimini yaşadı.
Öğrenciler, tesiste bulunan lisanslı okçuların antrenmanlarını izleyerek bu geleneksel sporla ilgili bilgi sahibi oldu.
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