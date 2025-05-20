Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da anaokulu öğrencileri atıcılık tesisini ziyaret etti

        Bursa'da anaokulu öğrencileri, atıcılık tesisini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 13:51 Güncelleme: 20.05.2025 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da anaokulu öğrencileri atıcılık tesisini ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'da anaokulu öğrencileri, atıcılık tesisini ziyaret etti.

        Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Atıcılar Okçuluk Salonu'na gelen yaklaşık 30 anaokulu öğrencisi atıcılıkla ilgili antrenörlerden bilgi aldı.

        Anaokulu öğretmenlerinin de yer aldığı ziyarette minik öğrenciler ok atma deneyimini yaşadı.

        Öğrenciler, tesiste bulunan lisanslı okçuların antrenmanlarını izleyerek bu geleneksel sporla ilgili bilgi sahibi oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1.5 yaşındaki Metehan bebek KKKA kurbanı oldu!
        1.5 yaşındaki Metehan bebek KKKA kurbanı oldu!
        İspanya’da mobil şebeke krizi!
        İspanya’da mobil şebeke krizi!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Dünya üzerindeki en gizemli izler...
        Dünya üzerindeki en gizemli izler...
        Kamyonetteki çifte vahşette gözaltılar var!
        Kamyonetteki çifte vahşette gözaltılar var!
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        Üniversite öğrencisiydi... Kanyonda trajik son!
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        "Nicole Kidman'ı kıskanmadım"
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        ABD'de "tehlikeli hava olayları" uyarısı
        ABD'de "tehlikeli hava olayları" uyarısı
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Konutta reel düşüş 15. ayında
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Kritik HSK seçiminde finale doğru
        Prof. Dr. Özlü'den elektronik sigara uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den elektronik sigara uyarısı!

        Benzer Haberler

        Bursa Büyükşehir Belediyesi BURULAŞ'ın aldığı grev kararı başladı
        Bursa Büyükşehir Belediyesi BURULAŞ'ın aldığı grev kararı başladı
        Liseli Zeynep'in ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüye 9 yıl hapis istemi
        Liseli Zeynep'in ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücüye 9 yıl hapis istemi
        Bursa'da 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Mor ve Ötesi ile Hayko Cepkin kons...
        Bursa'da 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Mor ve Ötesi ile Hayko Cepkin kons...
        Bursa'da çocukların kavgasına aileleri de dahil oldu: 2 Yaralı
        Bursa'da çocukların kavgasına aileleri de dahil oldu: 2 Yaralı
        Bursa'da patenli gençlerin trafikte tehlikeli yolculuğu
        Bursa'da patenli gençlerin trafikte tehlikeli yolculuğu
        Yazar Hayati İnanç Bursa'da düzenlenen konferansa katıldı
        Yazar Hayati İnanç Bursa'da düzenlenen konferansa katıldı