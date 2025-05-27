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        Bursa'da ortaokul öğrencileri, sınav stresini hazırladıkları şarkılarla attı

        MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da bir okulda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan öğrenciler, yapay zeka yardımıyla hazırladıkları şarkılarla sınav stresini atmaya çalıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 11:06 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:06
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        Bursa'da ortaokul öğrencileri, sınav stresini hazırladıkları şarkılarla attı
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        MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da bir okulda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan öğrenciler, yapay zeka yardımıyla hazırladıkları şarkılarla sınav stresini atmaya çalıştı.

        Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesinde Orta Yıllar Programı kapsamında açılan ortaokul bölümünde eğitim gören 8. sınıf öğrencileri, okul yönetiminin LGS sınavı stresini atmaları için düzenlediği yarışmaya katıldı.

        Yarışmaya, üçer kişilik gruplar halinde, 18 farklı şarkıyla katılan öğrenciler, şarkıların sözlerini yazıp, seslendirmesinde yapay zeka programlarından destek aldı.

        Amatör kliplerle sosyal medyada paylaşılan şarkılardan en fazla beğeniyi ve izlenme sayısını, Türkiye Futbol Milli Takımı'nın Euro 2024'teki mücadelesini anlatan sözlerin yer aldığı eser aldı. Dereceye giren eserlerin sahiplerine de okul yönetimince ödül verildi.

        Okulun müzik öğretmeni Mustafa Akan, AA muhabirine, 8. sınıf öğrencilerinin, LGS sınavı sürecinde yaşadıklarını müzik yoluyla aktarmaya çalıştığını söyledi.

        Disiplinler arası bir çalışma yaptıklarını vurgulayan Akan, "Türkçe öğretmenlerimiz, bilişim öğretmenlerimiz ve müzik sınıfı olarak buna farklı bir bakış açısı getirmek istedik. Bu anlamda yapay zekadan destek aldık. Yapay zekayı bir yardımcı asistan olarak görüyoruz." dedi.

        Akan, öğrencilerin müziklerini oluştururken eğlendiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

        "Bu etkinlik onlara farklı bir soluk alma şansı tanıdı. Çok güzel ve eğlenceli bir etkinlik oldu. Her grup İngilizce, Türkçe, farklı diller kullanarak bu eserleri oluşturdu ve bunları sosyal medyada izleyicilerin beğenisine sunduk. En çok beğeniyi alan, en çok izlenme sayısına ulaşan eseri de birinci olarak belirledik. İngilizce sözleri olan birkaç eser çok hoşuma gitti. Aynı şekilde birinci olan eser gerçekten çok başarılıydı. Özellikle milli takım vurgusu çok güzeldi. Milli takımımız da canını dişine takarak çok emek sarf ettiği ve sözlerde bunlar geçtiği için beni çok etkiledi."

        Birinci olan şarkıyı hazırlayan öğrencilerden Feyzanur Zengin, 3 kişilik grubuyla şarkıyı yaptıklarını belirtti.

        Öğrencilerin, LGS sınavı döneminde motivasyona ihtiyaç duyduğunu dile getiren Zengin, "Biz de elimizden geldiğince motivasyon verici bir şarkı yapmaya çalıştık. Sözleri biz yazdık, şarkıyı yapay zekaya yaptırdık. Sözleri yazarken yine aynı şekilde motivasyon verici olmasına, şarkının ritminde ve arkada kullandığımız videolarda motivasyon mücadelesine dikkat ettik." diye konuştu.

        Öğrencilerden Ömer Buluç da yarışmanın duyurusu yapıldığında çok sevindiklerini söyleyerek, "Bu bizim için mükemmel bir fırsattı, biz de en iyi şekilde değerlendirdik. Ali ve Muhammet arkadaşımla sözleri yazdık. Şarkımız LGS'de başarılı olmak ve başarısız olmakla ilgili sonuçları ele alıyor." ifadesini kullandı.

        Okul müdürü Alparslan Yalduz da öğrencilerinin hem akademik hem de sosyal başarılarını yükseltmek için çalıştıklarını vurgulayarak, "Öğrencilerimizi sosyal birtakım etkinliklerle, akademik yeteneklerle ve dil desteğiyle de ileri seviyeye taşıyoruz. Bu sene itibarıyla ortaokul bölümüne 72 öğrenci aldık." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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