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        Bursa'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 03:09 Güncelleme: 31.05.2025 - 03:09
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        Bursa'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Ali Subaşı (27) yönetimindeki 56 AS 880 plakalı otomobil, İzmir Yolu Caddesi'nde 16 AFH 651 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü araçta sıkıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce araçtan çıkarılan Subaşı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Subaşı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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