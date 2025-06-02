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        Bursa'da eski nişanlısı tarafından tabancayla vurulan kadın yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski nişanlısı tarafından tabancayla vurulan kadın, tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 13:57 Güncelleme: 02.06.2025 - 13:57
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        Bursa'da eski nişanlısı tarafından tabancayla vurulan kadın yaralandı
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        Bursa’nın İnegöl ilçesinde eski nişanlısı tarafından tabancayla vurulan kadın, tedaviye alındı.

        Hakan M. (36), Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda eski nişanlısı A.Y. (29) ile karşılaştı. Burada çıkan tartışma sonrasında Hakan M, yanında bulunan tabancayla A.Y'ye ateş etti.

        Bacağından yaralanan A.Y, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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