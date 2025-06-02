Bursa'da eski nişanlısı tarafından tabancayla vurulan kadın yaralandı

Hakan M. (36), Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda eski nişanlısı A.Y. (29) ile karşılaştı. Burada çıkan tartışma sonrasında Hakan M, yanında bulunan tabancayla A.Y'ye ateş etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.