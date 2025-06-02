Bursa'da eski nişanlısı tarafından tabancayla vurulan kadın yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski nişanlısı tarafından tabancayla vurulan kadın, tedaviye alındı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde eski nişanlısı tarafından tabancayla vurulan kadın, tedaviye alındı.
Hakan M. (36), Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda eski nişanlısı A.Y. (29) ile karşılaştı. Burada çıkan tartışma sonrasında Hakan M, yanında bulunan tabancayla A.Y'ye ateş etti.
Bacağından yaralanan A.Y, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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