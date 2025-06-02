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        Bursa'da düştüğü dere yatağında mahsur kalan çoban kurtarıldı

        Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde düştüğü dere yatağında mahsur kalan çoban kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 16:14 Güncelleme: 02.06.2025 - 16:14
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        Bursa'da düştüğü dere yatağında mahsur kalan çoban kurtarıldı
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        Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde düştüğü dere yatağında mahsur kalan çoban kurtarıldı.

        Kırsal Düğüncüler Mahallesi'nde çobanlık yapan Halil S. (79) dün akşam saatlerinde düşerek yaralandığı dere yatağında mahsur kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, Halil S'ye dere yatağında ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kurtarma operasyonu için harekete geçti.

        Yaralıyı sedyeye alan ekipler, halatlarla makara kurup suyun karşısına geçirdi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Halil S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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