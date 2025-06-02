Bursa'da düştüğü dere yatağında mahsur kalan çoban kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, Halil S'ye dere yatağında ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kurtarma operasyonu için harekete geçti.

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