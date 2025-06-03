Alçaktan uçarak sesler çıkaran çok sayıda karga yaralı arkadaşlarının yerini gösterdi

Merkez Osmangazi ilçesinde, sabahın erken saatlerinden itibaren belli bir alanda uçarak sesler çıkaran çok sayıda karga, vatandaşların dikkatini çekti.

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