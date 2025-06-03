Alçaktan uçarak sesler çıkaran çok sayıda karga yaralı arkadaşlarının yerini gösterdi
Bursa'da, alçaktan uçarak sesler çıkaran kargaların bulunduğu bölgede fark edilen yaralı karga tedavi altına alındı.
Bursa'da, alçaktan uçarak sesler çıkaran kargaların bulunduğu bölgede fark edilen yaralı karga tedavi altına alındı.
Merkez Osmangazi ilçesinde, sabahın erken saatlerinden itibaren belli bir alanda uçarak sesler çıkaran çok sayıda karga, vatandaşların dikkatini çekti.
İnsanların üstüne doğru alçaktan uçup sık sık öterek aynı bölgedeki ağaç ve aydınlatma direğine konan kargalar, sokak kenarındaki ağaçların altında uçamayan karganın fark edilmesini sağladı.
Kargaların çıkardığı sesler ve yaralı karganın bulunduğu anlar, Anadolu Ajansı
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