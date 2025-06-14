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        İznik Gölü'nün asayişi jandarma botlarına emanet

        FATİH ÇAPKIN - Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İznik Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü'nde 7 gün 24 saat görev yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 11:04 Güncelleme: 14.06.2025 - 11:04
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        İznik Gölü'nün asayişi jandarma botlarına emanet
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        FATİH ÇAPKIN - Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İznik Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü'nde 7 gün 24 saat görev yapıyor.

        Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü kıyısında 2005 yılında konuşlandırılan İznik Asayiş Bot Komutanlığı, gölün tamamında görev alarak, emniyet ve asayişi sağlıyor.

        Deniz araçlarını denetleyen, kaçak avcılıkla mücadele edip, su sporları kapsamında düzenlenen etkinliklerde ve turistik amaçlı tekne turlarında emniyet tedbirleri alan ekipler, ihtiyaç halinde insansız cankurtaran aracıyla da arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

        Bot timi, ayrıca su çekilmesiyle 2014 yılında göl kıyısının 20 metre açığında 1,5-2 metre derinlikte bulunan, Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika kalıntısının çevresindeki yasa dışı su altı araştırmalarını engellemek, sit alanlarının kontrolü ile kültür ve tabiat varlıklarının korunması için de devriye görevinde bulunuyor.

        Jandarma ekibi, gölde yaşanabilecek zorlu görevleri her iklim koşulunda yürütebilmek için eğitimlerini aksatmadan sürdürüyor.

        - "Vatandaşlarımızın ve su araçlarının kurtarılmasını sağlarız"

        İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanı Astsubay Kıdemli Çavuş Hakan Muhaciroğlu, AA muhabirine, İznik Limanı'nda 2005 yılında kurulan komutanlığın 10 yıldır hizmet verdiğini anlattı.

        Komutanlığın görevlerine değinen Muhaciroğlu, şunları söyledi:

        "Önleyici kolluk devriyesi yaparak kaçak avcılığı önlemek, su araçlarını denetlemek, yasa dışı su altı araştırmalarını engellemek, çevre kirliliğine neden olan faaliyetleri denetlemek, su üstü sportif faaliyette bulunan deniz araçlarını kontrol etmek ve gerektiğinde emniyet tedbiri almak ile acil çağrılara müdahale etmek."

        Muhaciroğlu, İznik Asayiş Bot Komutanlığının kurulduğu andan itibaren su ürünleri kanununa muhalefet ve acil çağrı yardımları olmak üzere 1548 olaya müdahalede bulunduğunu bildirdi.

        Bursa'da İznik ve Uluabat Gölü olmak üzere 2 jandarma botunun olduğunu dile getiren Muhaciroğlu, "İznik Asayiş Bot Komutanlığının görev alanı İznik ve Orhangazi ilçeleri sınırında kalan İznik Gölü'nün tamamıdır." ifadesini kullandı.

        Muhaciroğlu, yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı her an göreve hazır olduklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "112 üzerinden bize gelen ihbarlara, jandarma botuyla müdahale etmekteyiz. Komutanlığımıza gelen ihbarların çoğu hava muhalefeti nedeniyle gölün aniden akıntıyla kabarması ve dalgalanması sonucunda göldeki araçların kendilerini kontrol edememesi üzerine yapılan acil çağrılardır. Bu çağrılara hızlı bir şekilde müdahale ederek, vatandaşlarımızın ve su araçlarının kurtarılmasını sağlarız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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