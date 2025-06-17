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        Bursa merkezli 6 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

        Bursa merkezli 6 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 11:07 Güncelleme: 17.06.2025 - 11:07
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        Bursa merkezli 6 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
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        Bursa merkezli 6 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin, şirketlerin arsa ve tarla gibi taşınmazlarını sahte evraklarla usulsüz sattığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Şüphelilerin tapu müdürlüğünde çalışan bir kişiye rüşvet vererek şirketlerin taşınmazlarını tespit ettirdiği, firmalara ait genel kurul defterlerinin sahtelerini yaptırdığı, sahte evraklarla alım satım yetkisi çıkarttığı ve şirket sahiplerinin haberi olmadan değerinin altında satış yaptığı belirlendi.

        Bursa merkezli, İstanbul, Balıkesir, Artvin, Aydın ve Kocaeli'nde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda evrak ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, A.D, İ.K, M.Y, M.T, S.S, M.C, T.D, K.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, V.D. ve M.Ü'ye adli kontrol şartıyla ev hapsi verildi. Zanlılardan İ.H.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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