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        Uyuşturucudan Yeşilay desteğiyle kurtulan kadın, bağımlılara umut olmak istiyor

        SALİHA NUR KÖKSAL - Bursa'da uyuşturucu bağımlılığından kurtulan 4 çocuk annesi N.S, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) iyileşme koçu olarak görev alıp bağımlılara yardımcı olmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 11:10 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:10
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        Uyuşturucudan Yeşilay desteğiyle kurtulan kadın, bağımlılara umut olmak istiyor
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        SALİHA NUR KÖKSAL - Bursa'da uyuşturucu bağımlılığından kurtulan 4 çocuk annesi N.S, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) iyileşme koçu olarak görev alıp bağımlılara yardımcı olmak istiyor.

        İlk evliliğinden 2 çocuğu olan, boşanma aşamasındayken 2019'da uyuşturucu madde kullanımına başlayan 34 yaşındaki N.S, bağımlılığı yüzünden ruhsal ve ailevi problemler yaşadı.

        Yalnızlaşan ve problemleri arttıkça bağımlı olduğunu fark eden daha sonra ikinci evliliğini yaparak bu dönemde 2 çocuk daha dünyaya getiren N.S, yaklaşık 2 yıl önce hayatına yeni bir sayfa açmaya karar verdi.

        YEDAM'a başvurusunun ardından gördüğü tedaviyle bağımlılıktan kurtulan ve birlikte yaşadığı 2 çocuğuyla ayakları üzerinde durmaya çalışan N.S, YEDAM'da iyileşme koçu olarak görev alıp başka hayatlara dokunmak istiyor.

        N.S, AA muhabirine, 2 yıldır uyuşturucu madde kullanmadığını belirterek, YEDAM'daki tedavi sürecinin devam ettiğini söyledi.

        Arkadaşının etkisiyle başladığı uyuşturucu madde kullanımının hayatını kararttığını anlatan N.S, "Artık prizlerden, lambalardan ses geldiğini düşünüyordum. Zil çaldığında, dışarı çıktığımda, metroya bindiğimde takip edildiğimi, birilerinin bana kumpas kurduğunu düşünüyordum. O zaman artık delirdiğimi hissettim. Bir şeyler bana fazla geliyordu. Ekstra ekstra şeyler düşünüyordum." dedi.

        N.S, ilk eşinden boşandığı ve uyuşturucu madde kullandığı için ailesinin kendisiyle görüşmediğini anlatarak, şöyle devam etti:

        "Kız kardeşimle gizli gizli görüşmeye başladık. Kardeşimi aradığımda 'yeter, bu sen değilsin, Yeşilay'a git' dedi. Yeşilay ile tanıştım ve hayatım bambaşka bir şekilde değişti. Hayatımı Yeşilay'a borçluyum. Dört çocuk annesiyim, yeniden doğdum. İlk aradığımda randevu verildi. Kapıdan içeri adım atar atmaz güvenlikçi ağabey, temizlikçi abla oradaki bütün çalışanlar farklı bir atmosfer, farklı bir sıcaklık... Küçüklüğümden beri içimin sinmediği kimseyle irtibat kuramıyorum. Farklı bir sıcaklık var orada, herkes gülümsüyor. O samimiyet, o sıcaklık benim bu yola girmeme sebep oldu. Onlar benim ailem."

        - "Bu ekip hayat kurtarıyor"

        YEDAM personelinin kendisine ve çocuklarına her zaman yardım eli uzattığını aktaran N.S, tedavi sürecinde herhangi bir ilaç kullanmadan yalnızca psikolojik destekle bağımlılıktan kurtulduğunu ifade etti.

        N.S, bağımlı insanların kurtuluş sandığı maddelerin aslında bir bataklık olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

        "Biz o bataklıktan çıkmak istersek de kıpırdadıkça bataklık nasıl çekiyorsa madde de öyle çekiyor. Bizi, çevremizi, çocuklarımızı, anne, babamızı, bütün ailemizi çekiyor. Bu yolda olan insanlar lütfen ama lütfen YEDAM'a, Yeşilay'a başvursun. Bu ekip hayat kurtarıyor. Ben bugün başardıysam ve Yeşilay ekibi sayesinde başardım. Benim gibi madde bağımlılığı olan arkadaşlarım inanıyorum bu yolda Yeşilay ve YEDAM ekibiyle çok güzel ilerleyecektir."

        Bağımlılık tedavisi sırasında YEDAM'da görev alan eski bağımlı iyileşme koçunun kendisine çok yardımcı olduğunu vurgulayan N.S, onun kendisini çok iyi anladığını söyledi.

        N.S, iyileşme süreci tamamlandığında YEDAM'da iyileşme koçu olmak istediğine işaret ederek, "Ben de birçok insana iyi gelmek istiyorum. Bir sürü insana dokunabilmek daha büyük başarıdır. Yani tek başıma başarmak istemiyorum. Birçok kişiye gelebileceğime inanıyorum çünkü arkamda kocaman bir Yeşilay ekibi var. Ben onların üyesi olmak istiyorum ve onlarla o aileyi büyütmek istiyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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