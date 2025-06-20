Bursa'da 24 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Öte yandan Akhisar Mahallesi'ndeki bir fabrikada çalışan 3 işçinin de benzer şikayetlerle hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Tedavileri süren işçilerden D.G'nin (25) durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada öğle yemeği sonrası mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri yaşayan işçiler, kendi imkanlarıyla İnegöl Devlet Hastanesine başvurdu.

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