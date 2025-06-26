"Kuğu Gölü Balesi" Bursa'da sanatseverlerle buluştu
Dünya çapında üne sahip The Imperial Russian Ballet Company, Türkiye turnesi kapsamında Çaykovski'nin klasik eseri "Kuğu Gölü"nü Bursa'da sahneledi.
Dünya çapında üne sahip The Imperial Russian Ballet Company, Türkiye turnesi kapsamında Çaykovski'nin klasik eseri "Kuğu Gölü"nü Bursa'da sahneledi.
Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda The Imperial Russian Ballet Company tarafından sahnelenen Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin klasik eseri Kuğu Gölü Balesi'ni, seyirciler ilgiyle izledi.
Rus klasik balesinin doğuşu kabul edilen eserin sahne uyarlamasındaki ihtişamlı koreografisi, birbirinden farklı kostümleri ve Çaykovski'nin unutulmaz müziğiyle izleyicilere unutulmaz bir sahne deneyimi sundu.
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