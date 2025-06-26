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        "Kuğu Gölü Balesi" Bursa'da sanatseverlerle buluştu

        Dünya çapında üne sahip The Imperial Russian Ballet Company, Türkiye turnesi kapsamında Çaykovski'nin klasik eseri "Kuğu Gölü"nü Bursa'da sahneledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 01:16 Güncelleme: 26.06.2025 - 01:44
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        "Kuğu Gölü Balesi" Bursa'da sanatseverlerle buluştu
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        Dünya çapında üne sahip The Imperial Russian Ballet Company, Türkiye turnesi kapsamında Çaykovski'nin klasik eseri "Kuğu Gölü"nü Bursa'da sahneledi.

        Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda The Imperial Russian Ballet Company tarafından sahnelenen Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin klasik eseri Kuğu Gölü Balesi'ni, seyirciler ilgiyle izledi.

        Rus klasik balesinin doğuşu kabul edilen eserin sahne uyarlamasındaki ihtişamlı koreografisi, birbirinden farklı kostümleri ve Çaykovski'nin unutulmaz müziğiyle izleyicilere unutulmaz bir sahne deneyimi sundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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