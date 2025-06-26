"Kuğu Gölü Balesi" Bursa'da sanatseverlerle buluştu

Rus klasik balesinin doğuşu kabul edilen eserin sahne uyarlamasındaki ihtişamlı koreografisi, birbirinden farklı kostümleri ve Çaykovski'nin unutulmaz müziğiyle izleyicilere unutulmaz bir sahne deneyimi sundu.

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