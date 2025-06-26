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        Uyuşturucu ve kumar bağımlısı, Yeşilay sayesinde kendine yeni hayat kurdu

        SALİHA NUR KÖKSAL - Bursa'da 9 yıl süren uyuşturucu, alkol ve kumar bağımlılığından Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nde gördüğü tedaviyle kurtulan M.S, yeni bir hayata adım atmanın sevincini yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 11:02 Güncelleme: 26.06.2025 - 11:02
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        Uyuşturucu ve kumar bağımlısı, Yeşilay sayesinde kendine yeni hayat kurdu
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        SALİHA NUR KÖKSAL - Bursa'da 9 yıl süren uyuşturucu, alkol ve kumar bağımlılığından Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nde gördüğü tedaviyle kurtulan M.S, yeni bir hayata adım atmanın sevincini yaşıyor.

        Henüz 15 yaşında Denizli'de yatılı bir iş yerinde çalışmaya başlayan M.S (26), buradaki arkadaş grubuna girebilmek ve dışlanmamak için uyuşturucu ve alkolle tanıştı.

        İlk başta sentetik uyuşturucu kullanan M.S, zaman içinde alkol ve kumar bağımlısı oldu.

        Giderek yalnızlaşan ve suç olaylarına karışan M.S, bağımlılıktan kurtulmak için 2 yıl önce Yeşilaya başvurdu. M.S, Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nde gördüğü 6 aylık tedavi sürecinin ardından kendisine yeni bir hayat inşa etti.

        - "Merkezin kapsamlı tedavi yönteminden çok etkilendim"

        Bağımlılıktan kurtulan M.S, AA muhabirine, 2 yıldır bağımlılıktan uzak bir hayat sürdüğünü, Bursa'da bir fabrikada CNC operatörü olarak çalıştığını söyledi.

        Hayatı boyunca birileriyle kıyaslandığını, bu sebeple yetersizlik hissiyle mücadele ettiğini belirten M.S, uyuşturucu ve alkolü ilk kullanmaya başladığı zaman özgüvensizlik, yetersizlik, korku duygularının ortadan kalkmasıyla aradığı şeyi bulduğunu düşündüğünü dile getirdi.

        M.S, uyuşturucu kullanımı arttıkça kendisine ve çevresine maddi, manevi, fiziksel zarar vermeye başladığını vurgulayarak, "Bağımlılıklarım yüzünden suçlara karışmaya başladım. Düzenli bir ilişkim vardı. Askere gitmeden önce nişan atmıştık. Bu süreçten sonra benim kullanımım daha çok artmaya başladı çünkü artık kafa yaşamak, bir şeyler hissetmek yerine değil de sadece yaşadığım kötü anıları, hissettiğim duyguları unutmak ve hissetmemek için içmeye başlamıştım." dedi.

        Uyuşturucu ve alkolün beraberinde kumar bağımlılığını da getirdiğini aktaran M.S, bağımlılıkları yüzünden işinde ve sosyal hayatında pek çok sorunla karşılaştığını, bu sebeple bir süre sonra hayatına işsiz olarak devam ettiğini anlattı.

        M.S, zaman ilerledikçe hayatını bağımlılıklarını sürdürmek üzerine tekrar tasarladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Bağımlı olduğum eylemlerimden ve suçlarımdan anlaşılıyordu ama bunu idrak edebilmek benim için çok zordu. Artık kendimi iyi hissetmek yerine normalleşebilmek için kullanmaya başladığımda bağımlı olduğumu kabul etmiştim. Normalleşebilmek için farklı, yemek yiyebilmek için farklı, uyumak için farklı bir şey içiyordum. Ailem bağımlılıklarımı öğrendiğinde çok çaresiz kaldı. Yardım istemek çok kolay olmadı bizim için çünkü nasıl mücadele edeceğimizi, neyle mücadele edeceğimizi bilmiyorduk."

        Denizli'de ilk başta kuzeninin tavsiyesiyle Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) ayaktan tedaviye başladığını, oradaki psikoloğunun yönlendirmesiyle Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezine (AMATEM) yatırıldığını aktaran M.S, burada Yeşilay Rehabilitasyon Merkezinin tanıtımının yapıldığını ve kendisinin merkezin kapsamlı tedavi yönteminden çok etkilendiğini anlattı.

        M.S, 2023'te burada yatılı tedaviye başladığını belirterek, "Buraya ilk geldiğimde, uyuşturucular hayatımdan çıktıktan sonra çok içe kapanık, pasif, sessiz bir insandım. Ailemden ve çevremden çok fazla sevgi, ilgi ve alaka görmemiştim. Yıllarca 'bağımlı' damgası yemiş birisi olarak dışlanmış birisiydim ama bu kapıdan içeri girer girmez beni çok hoş şekilde ekip karşıladı. Yani ilk defa yaptıklarımla ve yaşadıklarımla yargılanmadığımı hissettiğim tek yer burası." diye konuştu.

        - "Gastronomi alanında ilerleyip ustalık ve yardımcılık belgelerimi aldım"

        Buradaki tedavi süreci boyunca bireysel ve grup terapilerinin, yapılan etkinliklerin kendisine çok iyi geldiğini dile getiren M.S, bu sayede tedaviye inancının arttığını kaydetti.

        M.S, merkezdeki yatılı tedavisi sonlandığında Bursa'ya taşınmaya karar verdiğini, tedavi ekibinin her aşamada destek olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

        "Buradan çıkmadan önce işimi, evimi buldular. Planlamayı hep birlikte yaptık. Buradan çıksam da her ay düzenli olarak YEDAM'da psikolog görüşmelerime devam ediyorum. Sosyal olarak temiz arkadaş çevrem var. Kirasını ödediğim evim, düzenli olarak gittiğim işim var ve aileme artık daha fazla zaman ayırabiliyorum ve kendim de günlük yaşamın getirdiği o sorumlulukları çok zorlanmadan yerine getirip yapabiliyorum."

        Buradaki tedavisinin ardından gerçek hayata adapte olmakta hiç zorlanmadığına değinen M.S, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Yeniden doğmuş gibiyim. Merkezden çıktıktan sonra her şeyi yeniden öğrenmeye başladım. Yani sokakta yürürken acıktığımda bir yere gidip oturup yemek yiyemeyen bir insandım çünkü insanların hakkımda farklı şeyler düşüneceklerini filan hissederdim. Bugün çok rahat şekilde gidip istediğim yerde yemeğimi yiyebiliyorum. Bir mağazaya gidip çekinmeden, utanmadan, 'Başkaları benim hakkımda ne düşünür?' demeden alışverişimi yapabiliyorum. Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim. Artık kendime daha fazla değer veriyorum. Bunlar Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nde öğrendiklerim ve kazandığım farkındalıklar sayesinde."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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