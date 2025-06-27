Bursa'da arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve İnegöl Jandarma Komutanı Harun Nazlı da yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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