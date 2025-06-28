Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Avrupa'nın en seçkin festivalleriyle anıldığını belirterek "Avrupa Festivaller Birliği'ne üye bir organizasyondan söz ediyoruz. Bu başarı, kültür ve turizm politikalarımızın ne denli doğru bir eksende ilerlediğini açıkça ortaya koyuyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 11:22 Güncelleme: 28.06.2025 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da Türkiye Kültür Yolu Festivali başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Avrupa'nın en seçkin festivalleriyle anıldığını belirterek "Avrupa Festivaller Birliği'ne üye bir organizasyondan söz ediyoruz. Bu başarı, kültür ve turizm politikalarımızın ne denli doğru bir eksende ilerlediğini açıkça ortaya koyuyor." dedi.

        Yazgı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki açılış töreninde, Bursa'nın Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 5. durağı olduğunu, kentin ruhunu, tarihini ve kültürünü sanatla bütünleştiren büyük bir kültür hareketini başlatmanın heyecanının yaşandığını söyledi.

        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl 7 bölgede, 20 şehirde hayat bulduğunu anlatan Yazgı, şöyle konuştu:

        "Bu festival, yalnızca konserlerden ya da sergilerden ibaret değil, geçmişle geleceği buluşturan, yerel olanla evrenseli harmanlayan güçlü bir kültür ve turizm atılımıdır. Şehirlerimizi marka şehirler haline getirmenin yolu, onların kültürünü, sanatını ve hikayesini yaşatmaktan geçiyor. Biz de tam olarak bunu yapıyoruz. Bu kültür atılımımızın turizme olan yansıması da oldukça sevindirici. Türkiye'nin dünya turizminde 5. sıradan 4. sıraya yükselmesi, kültürel mirasımızın etkin tanıtımı ve zengin içerikli etkinliklerle doğrudan ilişkilidir."

        Yazgı, kültürel etkinliklerin nitelikli ziyaretçi artışını destekleyerek turizme önemli katkı sağladığını, bu etkinliklerin en güçlüsünün Türkiye Kültür Yolu Festivali olduğunu vurgulayarak "İlk yola çıktığımızda 80 etkinlik noktasıyla başlamıştık. Bugün bu sayı, 1000'e yaklaştı. 2024 yılı itibarıyla de 6 binin üzerinde etkinlik ve on binlerce sanatçıyla halkımızı sanatla, sanatçılarımızı halkla buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Ailelerimize söyleşiler ve sergiler sunuyoruz"

        Festivalin sadece sanatseverlere değil, 7'den 70'e tüm vatandaşlara ulaşmayı amaçlayan kapsayıcı bir organizasyon olarak düzenlendiğini anlatan Yazgı, şöyle devam etti:

        "Bu çerçevede, şehirlerimizin meydanları, sokakları, müzeleri, ören yerleri, kütüphaneleri ve kültür merkezleri sanatla dolup taşıyor. Çocuklarımıza atölyeler, gençlerimize konserler, ailelerimize söyleşiler ve sergiler sunuyoruz. Bu festivalin temel taşı, 'kültür ve sanatla bütünleşmiş bir turizm' vizyonudur. Bugün artık Avrupa'nın en seçkin festivalleriyle birlikte anılan, Avrupa Festivaller Birliği'ne üye bir organizasyondan söz ediyoruz. Bu başarı, kültür ve turizm politikalarımızın ne denli doğru bir eksende ilerlediğini açıkça ortaya koyuyor. Aynı zamanda da sanatın ve kültürün halkla buluşmasını, toplumla bütünleşmesini ve geniş kitlelere yayılmasını sağlayan güçlü bir zemin oluşturuyor."

        Yazgı, festivalin bıraktığı kültürel ve sanatsal izlerin kent yaşamında kalıcı etkiler bıraktığına dikkati çekerek festivalle şehirlere hatırlanacak anılar, gençlere ilham ve kültüre sahip çıkacak bir gelecek bıraktıklarını da sözlerine ekledi.

        Konuşmanın ardından Bakan Yardımcısı Yazgı ve protokol üyeleri, festival kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki sergileri ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Miyopi salgına dönüştü! Çocuklara günde en az 1-2 saat açık hava önerisi!
        Miyopi salgına dönüştü! Çocuklara günde en az 1-2 saat açık hava önerisi!
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Engelli annesine erken emeklilik
        Engelli annesine erken emeklilik
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        Kritik uyarı: 9 il için "sarı" alarm! Sıcak ve fırtına!
        Kritik uyarı: 9 il için "sarı" alarm! Sıcak ve fırtına!
        HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
        HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Dünyanın ilk aşk mektubu olabilir
        Dünyanın ilk aşk mektubu olabilir
        Peş peşe orman yangınları!
        Peş peşe orman yangınları!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Çektiği fotoğraflarla mazideki Bursa'nın izini sürüyor
        Çektiği fotoğraflarla mazideki Bursa'nın izini sürüyor
        Bursa'da "Türkiye 1. Bursa Korolar Buluşması" yapıldı
        Bursa'da "Türkiye 1. Bursa Korolar Buluşması" yapıldı
        Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Bursa Yenişehir'de orman yangını (4)
        Bursa Yenişehir'de orman yangını (4)
        Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bursa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bursa'da 'şalvar gecesi' eğlencesinde atılan havai fişekler otluğu yaktı
        Bursa'da 'şalvar gecesi' eğlencesinde atılan havai fişekler otluğu yaktı