Botla açıldığı İznik Gölü'nde mahsur kalan kişi kurtarıldı
Bursa'da, açıldığı botun sürüklenmesi sonucu İznik Gölü'nde mahsur kalan kişi, ekiplerce kurtarıldı.
Bursa'da, açıldığı botun sürüklenmesi sonucu İznik Gölü'nde mahsur kalan kişi, ekiplerce kurtarıldı.
Suudi Arabistan'dan gelen Alhussaın İbrahim Ahmed (27), Orhangazi ilçesine bağlı Çakırlıaltı mevkisinden botla İznik Gölü'ne açıldı.
Botun kontrolünü kaybeden Ahmed, gölün ortalarına kadar sürüklendi.
İhbar üzerine bölgeye İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin göl açıklarında bulduğu Ahmed, bot ve balıkçı kayığıyla karaya çıkartıldı.
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