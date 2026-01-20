"BUİKAD İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri" 27 Mart'ta sahiplerini bulacak

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri, 27 Mart'ta sahiplerini bulacak.



Kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, kadının rekabetçi iş hayatında yetkinliklerini artırarak varoluşunu güçlendirmek hedefiyle 2007'de 11 üyeyle kurulan BUİKAD'ın 163 üyeye ulaştığını bildirdi.





BUİKAD olarak çeşitli projelere imza attıklarını anlatan Şençayır, sosyal sorumluluk komisyonu tarafından koordine edilen ve 2022'de lansmanı yapılan "Bu İş Eşitlik İşi" projesini hayata geçirdiklerini hatırlattı.



Şençayır, Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 kadını istihdam etme hedefiyle 2023'te projeye devam ettiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Kurumsal üyemiz Borçelik, NOSAB Bölge Müdürlüğü ve BUİKAD'ın proje liderliğinde yürüttüğümüz projemizle, kadın forklift operatörü, kaynak punto operatörü yetiştiriyoruz. Borçelik Teknik Akademi tarafından verilen eğitimleri alarak mezun oldular, sertifika aldılar. Şu ana kadar 68 kadını Bursa Oganize Sanayi Bölgelerindeki kuruluşlarda, fabrikalarda istihdama kazandırdık. Gurur duyarak projemize devam ediyoruz."



Şençayır, bu yıl 17'ncisi düzenlenecek gelenekselleşen İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri'nin 27 Mart'ta Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda verileceğini aktardı.



İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri Töreninin bir kutlamadan öte anlam taşıdığını dile getiren Şençayır, şunları kaydetti:



"Kategorilerimiz, 'Yılın en başarılı iş kadını', 'Yılın fark yaratan iş kadını', 'Yılın kadını destekleyen şirketi', 'Bursa'nın en başarılı kadın yöneticisi', 'Bursa'nın en başarılı kadın girişimcisi', 'Bursa'nın en başarılı iş kadını', 'BUİKAD özel ödülleri' ve geçen yıl ilk kez verdiğimiz, bu yıl da yine gururla takdim edeceğimiz 'BUİKAD Fark Yaratan Genç Girişimci Özel Ödülü' olacaktır. Toplam bu dönem 10 adet ödülümüz var."

