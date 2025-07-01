Bursa'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Törene, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Saldı, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Liman Başkanı Veysel Yaşar, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Halil Şimşek, Jandarma Karakol Komutanı Yarbay Ercan Yavuz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende daha sonrasında yağlı direk ve yüzme yarışları düzenlendi. 200 metre yüzme yarışında Latife İdil Özkol birinci, Fırat Başarır ikinci, Ömer Kalay ise üçüncü oldu. Yağlı direkte bayrak kapma yarışını ise Ömer Çiftçi kazandı. Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

BURSA-Bursa’nın Mudanya ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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