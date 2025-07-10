GÜNCELLEME - Bursa'da tekstil mağazasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde faaliyet gösteren tekstil mağazasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde faaliyet gösteren tekstil mağazasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Anadolu Mahallesi Mercan Sokak'taki 4 katlı tekstil mağazasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken iş yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan, itfaiye ekipleriyle iş yeri sahibi ve çalışanlar arasında arbede yaşandı.
Polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesiyle arbede sonlandırıldı.
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