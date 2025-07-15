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        Karacabey'de yapılan servis denetimleri kapsamında 20 araca işlem yapıldı

        –Karacabey Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, 7-11 Haziran tarihleri arasında servis taşımacılığına yönelik denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 09:48 Güncelleme: 15.07.2025 - 09:48
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        Karacabey'de yapılan servis denetimleri kapsamında 20 araca işlem yapıldı
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        –Karacabey Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, 7-11 Haziran tarihleri arasında servis taşımacılığına yönelik denetim yaptı.

        Denetimlerde 103 servis aracı kontrol edildi, kural ihlali yapan 14 araca ceza kesildi, 6 araç ise eksiklikler nedeniyle trafikten men edildi.

        Yetkililer, denetimlerin süreceğini belirterek, sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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