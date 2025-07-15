Karacabey'de yapılan servis denetimleri kapsamında 20 araca işlem yapıldı
–Karacabey Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, 7-11 Haziran tarihleri arasında servis taşımacılığına yönelik denetim yaptı.
–Karacabey Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, 7-11 Haziran tarihleri arasında servis taşımacılığına yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde 103 servis aracı kontrol edildi, kural ihlali yapan 14 araca ceza kesildi, 6 araç ise eksiklikler nedeniyle trafikten men edildi.
Yetkililer, denetimlerin süreceğini belirterek, sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.
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