Bursa'da yaban kedisi fotokapanla görüntülendi
Bursa'da yaban kedisi fotokapanla kaydedildi.
Bursa'da yaban kedisi fotokapanla kaydedildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünce, yaban hayatını izlemek amacıyla ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.
Bölgede kayıt alan fotokapan, bir yaban kedisini görüntüledi.
Kayıtlarda, orman içinde gezintiye çıkan yaban kedisinin doğal hareketleri görüldü.
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