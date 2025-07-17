Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da yaban kedisi fotokapanla görüntülendi

        Bursa'da yaban kedisi fotokapanla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 10:10 Güncelleme: 17.07.2025 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da yaban kedisi fotokapanla görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'da yaban kedisi fotokapanla kaydedildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünce, yaban hayatını izlemek amacıyla ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.

        Bölgede kayıt alan fotokapan, bir yaban kedisini görüntüledi.

        Kayıtlarda, orman içinde gezintiye çıkan yaban kedisinin doğal hareketleri görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konutta reel düşüş 17. ayında
        Konutta reel düşüş 17. ayında
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Irak'ta AVM yangını: En az 50 kişi öldü
        Irak'ta AVM yangını: En az 50 kişi öldü
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        "İsrail Suriye'nin istikrarını hedef alıyor"
        "İsrail Suriye'nin istikrarını hedef alıyor"
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        2 bölge için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        2 bölge için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma
        Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        Birbirinden ilginç 10 mimari tasarım!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan müjdesi!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan müjdesi!
        Kardeşini döverek öldürdü!
        Kardeşini döverek öldürdü!
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Yasak aşkın Bodrum hali
        Beşiktaş'ta Gedson'a Ada kancası!
        Beşiktaş'ta Gedson'a Ada kancası!
        Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'de orman yangını!
        Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'de orman yangını!
        Yaş küçük ama suç büyük!
        Yaş küçük ama suç büyük!

        Benzer Haberler

        Rögarda mahsur kalan karga itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Rögarda mahsur kalan karga itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Bursa'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
        Bursa'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
        Sıcaktan bunalan leyleği hortumla su sıkarak serinletti
        Sıcaktan bunalan leyleği hortumla su sıkarak serinletti
        Motosikletin zincirine elini kaptıran Muhammed'in parmağı koptu
        Motosikletin zincirine elini kaptıran Muhammed'in parmağı koptu
        Bariyerlere çarpıp devrilen TIR'ın şoförü yaralandı
        Bariyerlere çarpıp devrilen TIR'ın şoförü yaralandı
        Ters yöne giren otomobille karşı karşıya gelen motosikletin sürücüsü son an...
        Ters yöne giren otomobille karşı karşıya gelen motosikletin sürücüsü son an...