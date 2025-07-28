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        Bursa Valiliği orman yangını zanlısı hakkında FETÖ bağlantısından daha önce işlem yapıldığını açıkladı

        Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde devam eden orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 01:06 Güncelleme: 28.07.2025 - 01:06
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        Bursa Valiliği orman yangını zanlısı hakkında FETÖ bağlantısından daha önce işlem yapıldığını açıkladı
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        Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde devam eden orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

        Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte meydana gelen orman yangınlarına ilişkin alınan ihbarlar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Soruşturma çerçevesinde, geçmişte FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir şahıs gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Öte yandan gözaltına alınan U.A'nın 2021'de astsubaylıktan ihraç edildiği ve daha önce de bir süre akaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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